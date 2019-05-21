議員質疑韓 做9.79%任期就選總統

2019-05-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已表明願投入國民黨總統初選的韓國瑜，昨天在議會遭多位民進黨議員質疑，就任高雄市長僅一四三天，任期只完成九．七九％，就表明要選總統，並問韓會辭市長嗎？要請假嗎？韓國瑜則迴避說：「如果任何人當總統，沒辦法幫年輕一代打造好的環境，離開這個世界時是羞恥的、不光榮的。」

民進黨議員簡煥宗質詢韓國瑜說，韓原本說二○二○不在他考量之內，四月二十三日從美國回來後，發了四點聲明，到了五月十七日，韓市長已經表明願意參加國民黨初選。

韓打太極 未針對問題回答

簡煥宗表示，五月十七日是韓國瑜就任高雄市長第一四三天，任期完成九．七九％，剩下時間如何分配？是否採朱立倫模式，在選前三個月請假？會帶職參選還是專心參選？

議員李柏毅也酸說：「總統參選人被議員質詢，是委屈你了」，到時候要請假嗎？要辭市長嗎？如果下會期預算送進來，市長不在已經去選總統了，這種情形高雄市議會沒遇過，預算如何審下去？他呼籲韓國瑜要講清楚，「要把台灣帶到哪裡？」「怎樣讓台灣安全？」

對此，韓國瑜未針對問題回答，僅打太極說，幾位議員年輕臉孔，未來人生路很長。「如果任何人當總統，沒辦法幫年輕一代打造好的環境，離開這個世界時是羞恥的、不光榮的。」他強調這是使命感，中華民國總統及現任總統要謹記，幫台灣年輕人打造更好的環境。

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