郭︰參選是天意 同時為韓解套

2019-05-21

讓全台灣發大財

〔記者廖淑玲、林國賢、葛祐豪／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨天持續在雲林參訪，強調他參選總統是天意，同時是要為高雄市長韓國瑜解套，除了讓高雄發大財也是讓全台灣發大財。他表示，要用一個月時間深入基層，了解地方真正需求。

將用一個月走訪基層

針對有媒體民調結果指稱郭台銘的支持度勝過韓國瑜，郭台銘回應表示，民意如流水，純供參考，他現在做得還是不夠，準備要用一個月時間走訪基層，包括高雄在內，相信屆時所顯現出來的民意會更真實。

針對今年四月韓國瑜妻子李佳芬接受媒體訪問突然表示「背後被開槍的感覺很不舒服」，郭台銘昨在雲科大表示，他比韓早決定選總統 ，背後開槍不知誰開的槍。

郭台銘也附和坊間說法，指他出來其實是幫韓國瑜解套，一、讓韓市長安心在高雄把經濟做起來，他坐鎮中央幫韓市長高雄發大財、全台灣發大財；二、幫整個台灣經濟翻轉；三、讓所有國民黨選民不用焦慮，堪稱是最完美的組合。

對此，韓國瑜則說，郭董是分工的角度，他理解並尊重，但他也呼籲郭台銘多傾聽，對台灣南北差異會有更深入看法。郭董必須持續向選民訴說，他為什麼要選總統？這個方面的重要性，絕對會重要於韓國瑜，人民比韓國瑜重要。

針對黨內初選後，會不會造成分裂？郭台銘重申，黨內要的是台灣贏、國民黨贏、中華民國贏、經濟贏，因為台灣老百姓不要再過「悶」經濟，這才是老百姓最重要的要求。

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