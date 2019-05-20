特戰首位女連長 完成「不可能的任務」

2019-05-20

率兵基地鑑測 全員團進團出

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍女力崛起！陸軍特戰指揮部特五營特二連日前完成基地鑑測，全員「團進團出」達成任務。備受矚目的是，帶領全連官兵完成鑑測任務的，是特戰連首名女連長許睿涵上尉。陸軍官校一○三年班電機系畢業的許睿涵，認知女性幹部在特戰部隊有別於男生，帶給連隊正面的影響與刺激，也因此無論再辛苦，她都會選擇堅持下去，帶領所有人一起完成任務。

近期晉任上尉連長的許睿涵認為，如果「全連一起進訓，就要所有人一起走出來」。雖然她在陸軍官校畢業前，體能並不出眾，但任官後經過大武營等受訓，認知自己須負起「特戰官兵」的頭銜，帶領官兵完成各項不可能的任務。也因環境影響，並受到其他受訓者的自信，讓她克服各項恐懼。

許睿涵認為，由於特戰部隊官兵皆為通過傘訓的合格特戰人員，在高素質團隊要取得資深士官、士兵認同更需花心思，她身為單位中唯一女性，如何與部隊相處也是一大課題。

許睿涵回憶，她剛下部隊時，在谷關進行一般性的負重行軍訓練，光簡單的山頭就讓她走得跌跌撞撞，但透過體能展現，更能在特戰部隊展現一名領導幹部的魅力。另她擔任副連長時，在一次「戰備訓練週」和全連官兵負重行軍十公里，並在休息時聽到單位弟兄說，「看到副連長還在走，覺得自己好像沒資格喊累」。也因此，無論再辛苦，她都會堅持下去，率眾人完成任務。

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