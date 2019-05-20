王丹︰西方綏靖造就中國魔獸

2019-05-20

封從德︰中國勿步蘇聯後塵

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「六四」天安門事件今年屆滿卅週年，各界持續舉辦研討與追思活動，不過，「六四」學運領袖封從德昨參加研討會時表示，各界至今仍哀弔六四事件，卻未想過如何結束專制，如同「翻了小山頭就趕緊回來，卻永遠過不了專制的大山阻礙」，期盼中國應走自己的道路，而非步上蘇聯的後塵。

另一名學運領袖王丹則表示，他承認當時參與學運的學生有點天真，因相信共產黨、政府才上街頭，但「六四」事件鎮壓幾十年來，他們已經知道中共面貌。不過，「難道當時只有我們天真？」而是全世界就對中國天真，部分西方國家短期內就停止對中國制裁，因為西方社會的綏靖，已使中國成為挑戰人類秩序的魔獸。

王丹盼未來六四紀念意義更擴大，除此事的悲劇以及對中國社會影響，也涉及人類秩序問題。

華人民主書院等單位於台灣大學舉辦「六四事件卅週年研討會」，封從德認為，「六四」事件的失敗來自無知，未來中國將面臨兩個方向抉擇，其一為「（中華）民國化」，另一則是「蘇聯」的道路。他個人認為，中國應透過孫文思想回歸道統，且其「憲政」思想已在台灣實現，因此，盼中國可走自己的道路，而非蘇聯的路。

嚴家祺盼六四未來能翻案

因「六四」事件流亡海外的前中國國務院政治改革辦公室成員嚴家祺透過影片表示，「六四」事件並非「動亂」，而是一場屠殺，還有很多六四的苦難應讓中國人知道，如果一個國家沒有正義，就不可能有法治，也不會有中國市場經濟以及前途。他盼未來「六四」事件能翻案，恢復正向發展，相關涉事人員也應依法辦理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法