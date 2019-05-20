WHA今開議 友邦提案「邀台灣參與」

2019-05-20

我與聖露西亞等國 進行雙邊會談

〔記者呂伊萱、林惠琴／綜合報導〕世衛大會（ＷＨＡ）今天開議，我十餘友邦已陸續完成挺台提案手續，提案內容為要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」列入會議補充項目。按照往例，台灣提案將在大會開幕前的閉門總務委員會中，先就是否納入展開討論，正反兩方可能展開辯論，預計今下午進入全會各國代表發言。而二對二辯論也將是開議日友邦挺台的第一個重頭戲。

陳時中將召開國際記者會 強調台灣的貢獻意願

開議前夕，我政府為擴大台灣參與訴求，多管齊下累積國際友台氛圍，例如十九日晚間在當地舉辦外交歡迎酒會，邀請友邦衛生部長與各國醫衛專業人員參加；或如率先展開的雙邊會談，衛福部長陳時中也接受外媒專訪，並將在今天下午召開國際記者會，強調「台灣可以幫忙（Taiwan can help）」的貢獻意願。

第七十二屆世衛大會（ＷＨＡ）今日將在瑞士日內瓦登場，雖然我國未取得邀請函，但陳時中仍率領世衛行動團前往，並於當地時間五月十八日十一時許抵達，立即展開首場雙邊會談，爭取更多國際對台灣的支持，並深入討論跨國醫衛合作計畫；民團也透過宣傳活動，讓世界看見台灣。

針對中國紅色沙塵暴的打壓，陳時中接受媒體採訪時表示，今年更大，且裡面加了很多沙粒，但強調「我們仍然活得很好，因為我們有很多的朋友」。

陳時中昨透過影片向民眾表示，世衛行動團從台北出發後二十六小時，把握時間立刻進行兩場雙邊會談，其中一場與友邦聖露西亞談健保制度、人員訓練，另一場則與東南亞國家談「醫療雲」，令對方眼睛為之一亮，非常想聽台灣分享經驗。

聖露西亞官員指出，目前該國無醫療財務體系模型很棘手，希望以台灣為案例了解相關運作，陳時中即進一步詢問政策目的與想像等，再仔細給出具體可先建立的基礎體系與專業人員的建議，並歡迎透過台灣國際醫療衛生人員訓練中心派人員來台學習各類課程，若有種子人員，後續醫療體系相關研議規劃較易進行。

ＷＭＡ︰讓台灣參與世衛大會

另，由一百多個各國專業醫師組織組成的世界醫師會（ＷＭＡ），多年來一貫堅定支持台灣參與ＷＨＯ相關活動。ＷＭＡ會長艾德曼、ＷＭＡ秘書長克洛伯等人十九日與陳時中會面。克洛伯會後表示，世衛組織應該處理衛生議題，而不是國家間的政治爭議，他希望世衛組織敞開大門，不僅讓台灣參與世衛大會，同時也參與相關技術性會議。

我與友邦聖露西亞雙邊會談，討論健保制度、人員訓練。（取自衛福部臉書）

各國挺台參與WHA力道增強案例

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