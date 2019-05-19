星期專論》習近平支持台獨的大計

2019-05-19

◎易思安（Ian Easton）

根據中共中央宣傳部的說法，中國國家主席習近平英明睿智又偉大，而且對中國與台灣的未來有輝煌壯麗的擘畫。倘若此言屬實，習近平的雄才大略一定極為精妙又具有戰略眼光，請容我這一介外國草民揣摩一下北京最高權力核心可能在盤算些什麼。

我知道各位會這麼想：一個美國人絕對不可能持平論述習近平思想的恢弘遠大！話是沒錯，但據稱中共中央委員會總書記習近平為人和善寬容，而且一直任由外國蠢蛋來詮釋他的神機妙算。這一點，世界各地的「中國通」都知道。

各位可能還會擔心，我在時機成熟前搶先曝光中央軍事委員會聯合作戰指揮中心總指揮習近平的鴻圖大業，可能會壞了他的好事。我保證，基於各位很快就會知道的理由，沒有人可以阻止他，就像通過黑洞的事件視界（event horizon）的光永遠無法逃脫一樣。時空新次元就在眼前！

這座島嶼牽制百萬大軍

真相可能簡單得令人震驚：習主席要讓台灣自由。他打算確保這個也被稱為「中華民國」的民主島國能夠走自己的路，而且永不回頭。這才能解釋他為何吃了秤砣鐵了心似地與台灣領導人保持距離。他一定是希望兩岸之間的國與國關係能儘快實現。時間將會證明他是否已失去耐性。

看來習大帝深信，台灣是中華帝國的一個大包袱。台灣充滿活力的市場經濟與無拘無束的代議政府，當然讓中國民眾豔羨，甚至想要仿效，但這座島嶼也牽制住習近平的百萬大軍、一支龐大的海軍艦隊，以及為數不詳的宣傳隊（五毛黨）與諜報人員。這一切都要花大錢，讓錙銖必較的黨國官僚難以自圓其說。別忘了，習近平還兼任中共中央財經委員會主任。

相較於在不大動干戈的情況下說服台灣與大陸分道揚鑣，習近平更重視的應該是如何更好地確保長期區域穩定與財政償付能力。可是，即使兩岸實質分立已有七十年之久，也不是習近平魔杖一揮，兩岸就能永遠分離。那該怎麼辦？儘管沒人能確定，但鑽研馬克思主義的法學博士習近平，可能早在一九九○年代初期，他還只是距離台北最近的中國大城市福州的市委書記時，就開始籌劃他的行動策略。當時，習博士的大計才剛播種，如今已長成頂天立地的巨大紅木。

五個主要階段交疊進行

習近平的策略看似至少有五個主要階段，而且可能交疊進行，以強化整體效果。

第一階段：把中國變成獨裁政體。習舵手顯然讀過美國開國元勛班傑明‧富蘭克林當年諷刺殖民宗主國英國的文章。該文寫道，「政府的力量在很大程度上取決於民眾的觀感，而這些觀感又有許多來自於選擇什麼樣的父母官來統治他們」。藉由殘酷清算大量政敵及其支持者與在北京的黨羽，習近平可以毫不費力地將台灣民意推往正確方向。少了專制獨裁的並列對照，人們總會輕易地將自由視為理所當然。

第二階段：拒斥一切善意。台灣人天性善良，難掩對追逐中國經濟利益的興趣，也知道忍氣吞聲。自一九八七年以來，透過大舉投資中國大陸，以及台海兩岸在管理與技術專業知識上的交流，台灣人已經壯大了中共的實力，或許以為應該獲得對方感謝，有權拿到一些好處。在察覺此一大好良機後，中共中央軍民融合發展委員會主任習近平，煞費苦心地將這些善意完全拋諸腦後，彷彿台灣所做的一切是在傷害中國。這對台灣商界傳達了一項非比尋常的訊息。

第三階段：一意孤行。無論台灣對於遭排除在聯合國與其他能讓各國發聲、享有尊嚴的國際組織之外的反應有多麼溫和，北京當局早已公開認定，台灣就是會鬧事造反，因此活該被進一步孤立。中共中央國家安全委員會主席習近平知道，只要在世界各地壓制台灣，就能鼓動台灣人的民族主義—並激發出他所樂見的反彈。

臣服北京簡直生不如死

第四階段：厲行歐威爾式統治。從香港、西藏到東土耳其斯坦（即新疆），領導核心習近平（習核心）想盡辦法要摧毀其臣民的精神與世俗生活。幸好，此舉正好有助於說服台灣人，臣服於北京鐵蹄之下，簡直生不如死。的確，對有宗教信仰的人而言，中共不但能要他們的命，還能讓他們永世不得超生。藉由強將數百萬名穆斯林少數民族關入集中營，強迫他們放棄信仰，接受主張無神論的中國政府的神權，習近平已強而有力地告訴台灣人，他到底適不適合治國。

喚起台灣人的對抗意志

第五階段：威脅發動大屠殺。不論是誰，最害怕的事情莫過於想到家人及自己辛苦打拚建立的一切可能毀於一旦，頃刻之間灰飛煙滅。因此，身為中央軍事委員會主席的習近平，不惜一切代價在台灣附近舉行帶有挑釁意味的軍事演習。為了強化他刻意引人反感的苦心孤詣，中國人民解放軍將數千枚致命的彈道飛彈對準台灣，還派出轟炸機繞台飛行。解放軍甚至不辭辛勞地在原隸屬南京軍區的福建省打造一座「台灣村」，好讓一群穿著軍服的暴徒在鏡頭前硬生生地將其炸毀。要是這樣還無法喚起台灣人的愛國情操與挺身對抗意志，還有什麼能？

由於無從得知北京當局究竟打的是什麼算盤，我們往往必須另闢蹊徑，大膽推論。所以我提出這個迄今仍虛無縹緲的可能性：習近平有一個高風亮節的計畫，就是讓台灣在他有生之年能夠法理獨立。要不然他幹嘛拚了老命去做些保證只要是腦筋清楚的台灣人，都不會願意被中共統治的事？我們不要總是設想最壞的情況，把習近平這樣的大好人想成是史上最凶惡的豺狼虎豹。不要這樣，親愛的讀者們，相信我的話，有些事正在進行中。一定是這樣的。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心張沛元譯）

易思安

身為中央軍事委員會主席的習近平，不惜一切代價在台灣附近舉行帶有挑釁意味的軍事演習，還派出軍機繞台飛行。（資料照）

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