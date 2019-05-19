一週大事（5月12日至18日）

2019-05-19

國內：

●環保署十五日審查通過核一廠除役環評，台電將以二十五年時間進行除役工作，最快七月下旬啟動除役計畫。

●總統府十七日發函前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任涉密人員，因應「國家機密保護法」延長離退涉密人員境管年限新制，將延長出境管制期限兩年。

●立法院會十七日三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，明定年滿十八歲同性可辦理結婚登記，並於二十四日實施，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

國外：

●包含兩艘沙烏地阿拉伯油輪在內的四艘商船，十二日在阿曼灣遭遇「破壞行動攻擊」鎖定，伊朗被懷疑發動攻擊，波斯灣緊張情勢持續升溫，全球油價上揚。

●美國法院十三日裁定，美國農業生技大廠孟山都生產的除草劑「年年春」，疑似導致加州一對夫妻罹癌，孟山都被判賠共約台幣六四二．二億元給該對夫妻。

●美國商務部十六日正式公告，將中國華為及六十七家附屬公司列貿易黑名單，未經許可不得向其出售美國零組件或技術，出口管制措施十七日立即生效。

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