小英台南行 郭信良陪同爆爭議

2019-05-19

南市黨部主委質疑蔡與叛黨者共舞

〔記者洪瑞琴、蘇永耀／綜合報導〕總統蔡英文前天赴台南，有部分未公開行程由近期脫黨的南市議長郭信良陪同，引爆爭議。民進黨台南市黨部主委黃先柱昨公開質疑蔡總統，為了黨內總統初選，竟和「叛黨」的郭信良共舞，傷害基層黨員感情；郭信良則回嗆自己和總統都是受邀參與，黨部主委竟然以此公然砲打總統，對總統大不敬！

蔡陣營︰總統照顧國民不分黨派

蔡陣營發言人阮昭雄則回應，台南市長黃偉哲、郭信良議長與許多台南市議員、里長皆有參與。面對初選，團結才是支持者期待的，如同總統要照顧所有國民，建設沒有藍綠，更不會分黨派。

蔡英文前天的行程出現由郭信良陪同的畫面，黃先柱昨質疑說，「不通知地方黨部，卻通知跑票議員？」這次議長選舉跑票案，郭信良已遭民進黨開除黨籍，其餘跑票議員停權一年半，蔡總統南下，卻由這些人陪同；郭信良當時因跑票事件被輿論抨擊時，說是蔡總統要他出來選議長，莫非跑票事件，總統真有參與其中？「與狼共舞的蔡英文總統」是否要負起責任說清楚，她到底是站在堅持民進黨價值的一方，還是站在違反黨紀的一方？

郭回嗆︰公然砲打總統 大不敬

郭信良回嗆說，黃先柱最不夠資格說這種話，黃日前將市黨部關門，自己跑去台南市政府北辦召開賴清德輔選會議，將黨部拿來做派系鬥爭籌碼，現在又公然批評總統，「你心中還尊敬總統嗎？惡質行徑令人不齒」。

郭信良指出，去年南市議長選舉時，黃與新潮流黨團總召強勢運作，為了排除異己，連民進黨中央督導委員都認為程序不合法，但黃執迷不悟，這次又藉地方主動邀請蔡總統參與的活動來批評總統，「是否賴清德的選情已經嚴重告急，才狂下猛藥？」

民進黨南市議員邱莉莉反駁郭，賴清德每天在社群網站公布自己的民調給國人知悉，想了解民調的人，點進「清德奮鬥史」就知道，何必下猛藥？

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