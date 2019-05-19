協調結果不同調？賴陣營︰確認時程 並不是反悔

2019-05-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德認為「唯有依黨中央規劃五月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間」，遭蔡陣營批評是對先前的協調結果「反悔」；賴陣營昨反駁，賴清德的發言只是強調整個協調過程中，各項結論成立的「前提」，無所謂反悔或意圖變更的說法。

賴清德十七日表示，唯有依黨中央規劃五月底完成初選，才有民調納入一定比例手機的空間，與黨中央公布的協調結果有所不同；蔡陣營則「建議」黨中央應公布協商的內容。

協調三要素缺一不可

黨中央昨重申，協商只有在政見發表和民調方式取得共識。黨內人士認為，賴陣營應是希望押一個日期來確認其他細節；據透露，協商時建議的民調時間，是落在六月十日至十四日之間。賴清德行動辦公室發言人李退之說，協調過程中，納入手機民調、採對比式、確認初選期程，是完整包裹提案的三大要素，缺任何要素都是不成立的，這樣的精神在前天的協調會中非常清楚。

李退之表示，協調過程中，賴清德的代表再三力爭，納入手機民調必須符合主席卓榮泰提出的確保手機民調準確性、公正性、防弊等其他配套作為，也必須公布黨中央之前規劃的初選日期，但對方堅決不接受，導致最後只公布納入手機民調及對比式民調；賴清德只是重申必須確認初選期程，因為這是協調會中，整個包裹提案成立的前提。

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