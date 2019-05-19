五月底完成初選？蔡陣營︰認清現實 月底不可能

2019-05-19

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨內總統初選時程未定，前行政院長賴清德拋出「唯有依黨中央規劃五月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間」說法，代表蔡英文陣營參與協調的前行政院副院長林錫耀昨認為，兩場電視政見發表會一週一場，不可能在五月底完成所有初選規劃，賴應該認清現實，就事論事。林並說，可向中執會建議端午節（六月七日）之後進行民調，這樣速度已經很快。

端午後做民調就算快了

民進黨前天進行第二次總統初選事務性協調，民進黨秘書長羅文嘉會後宣布，將辦兩場電視政見會，確定手機納入民調與採對比式民調。

對於找誰做對比式民調，林錫耀表示，明年一月總統大選是三足鼎立，國民黨可能由高雄市長韓國瑜代表角逐、台北市長柯文哲已在籌組高雄後援會。

對於賴清德說法，林錫耀說，五月一日中常會決議二十二日之前電視政見與民調完成協商，選務時程由二十二日中執會再決定。兩場電視政見發表會一週一場，總計要花兩週的時間，就不可能在五月底完成所有初選規劃，「哪有五月二十二日做決定，一個星期其他通通要搞定」。

蔡陣營發言人阮昭雄也說，協調會的會議結論，不僅雙方候選人的全權授權代表都有簽名，黨中央也有簽名，建議黨中央不妨公布三方簽字的結論，以昭公信。

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