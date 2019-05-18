挺賴選總統 高籲初選別再拖了

2019-05-18

〔記者李欣芳、蔡淑媛／綜合報導〕前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，挑戰尋求連任的蔡英文總統，中山醫學大學法醫科主任高大成昨出面力挺賴清德，他強調不會支持蔡賴配，民調墊底的人找民調高的人當副手，不合道理，呼籲民進黨儘快初選，「不要再拖了！」贏的人代表民進黨，輸的人全力支持，這才是真團結。

獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏昨也表示，他認為賴清德將贏得民進黨總統初選。被詢及是否贊成蔡英文與賴清德搭檔參選正副總統，辜寬敏則說：「蔡賴配不可能」。

辜寬敏表示，他不是支持哪一個人，而是哪個人能夠當選、繼續維持本土政權，不管姓蔡、姓賴，「我都支持」。

辜寬敏指出，現在的總統是民進黨，國會多數也是民進黨，但為何去年的地方大選會輸得那麼慘？蔡英文一個女總統，提出連男總統都不敢推動的改革，大家期待很高，但最後執行效率差，才會讓民眾如此失望，「支持本土政權的不出來（投票），才會輸這麼慘」。

辜寬敏強調，民進黨的領導者必須知道台灣社會對於民進黨的看法，而不光是針對蔡、賴兩人，現在有親中媒體大談「一國兩制」，看看香港就知道了，如果實施「一國兩制」，台灣、自己的國家就沒有了！因此，明年的總統大選很重要。

辜寬敏說，他能理解蔡英文想連任的想法，因為擁有權力的總統想連任是很正常的事，但是，所做的一切要為了台灣的未來。

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