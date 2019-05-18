最強的組合 知識界喊蔡賴配

2019-05-18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府資政、前衛生署長李明亮與中研院院士廖運範發起一千多名各界菁英連署，呼籲民進黨應該推出最強組合，以延續本土政權。廖運範昨表示，希望前行政院長賴清德能以大局為重，退出初選；前台大醫學院院長陳定信指出，「蔡賴配」的組合如果能成，就是最強組合，成功不必在我，政權才能繼續下去。

高齡一○一歲的台獨理論家史明也現身記者會，指二○二○特別需要蔡英文和賴清德，兩人為了總統選舉來共同努力。

廖運範表示，中國國家主席習近平發表習五條後，國民黨許多政治人物還想與中國簽和平協議，二○二○大選如果失守，台灣恐會被中國併吞。此時，民進黨團結都不一定能勝選，希望賴清德以大局為重，退出初選。

陳定信指出，最近幾個月身邊的人都很焦慮，賴也是醫界讓人敬重的後輩，他想對賴醫師說，蔡賴組合如果能成，就是最強組合，成功不必在我，政權才能繼續下去。

台灣南社社長翁銘章說，應該讓年輕世代的台灣之子，可以用更多元的方式來實踐他們的本土意識，「一些被尊稱為獨派大老的本土社團們，是不是該醒醒了？」

前國策顧問金美齡透過錄音表示，蔡英文和賴清德好好合作，有機會可以贏，四年後等蔡英文卸任，賴清德也可以好好做八年總統。

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