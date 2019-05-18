與蔡最大不同 賴︰我能打敗國民黨候選人

2019-05-18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德昨天到台大集思會議中心演講，被台大學生問到，蔡英文總統在年輕族群較受到歡迎，蔡、賴的區別在哪裡時，賴清德表示，「我尊重制度，小英總統還想要改變遊戲規則」、「我跟蔡英文最大不同，還是在我是可以打敗國民黨的候選人。」

制度公布 蔡還想改遊戲規則

投入民進黨總統初選的賴清德昨在台大集思會議中心演講、簽書。一名台大學生提問，在青年支持度和自己的同學中，支持蔡英文的人比較多，賴清德自認與蔡英文的差異在哪？

賴清德對此則是火力全開說，「我尊重制度，總統初選制度已經公布了，卻被延了兩次，小英總統還想要改變遊戲規則，我絕對不會做這個事情。」賴強調，「總統到今天還不願意講，若我贏得初選會支持我，這點我跟她不同。」

賴清德也表示，面對中國的滲透，他會強化國安的功能，用人唯才，找適當的人擔任國安的工作；且會成立專責的單位，像是國土安全部，會另立反併吞法、反滲透法等新法。

賴清德指出，他有能力解決問題，他與蔡英文最大不同，就是他是可以打敗國民黨的候選人，在他登記參選前，沒有人覺得蔡英文可以競選連任成功，「贏得總統大選，就是最大價值，三月十八日前，我沒有聽過任何一個人，覺得蔡英文可以連任成功啦！我想這就是我們的不同。」

國家有好政策 才能幫助年輕人

對於學生問到有些年輕人會希望到薪資高的國家工作，賴清德說，台灣正面臨經濟轉型，年輕人看到國家政策不明確，這點他很清楚，但是他也要勉勵大家，在國家經濟轉型的時候，年輕人需要國家有好的政策，國家也需要年輕人共同一起打拚。

賴清德表示，其實這些政策方向，國際上大同小異，完全是看各國怎麼去執行，他擔任行政院長任內，改善台灣投資環境，企業界談了多年的五缺問題，他在兩、三個月內盤點解決，並且鬆綁法令，讓大家更有空間發揮、各自經營。對於中美貿易衝突，賴清德說，他協助產業、台商回台，目前企業已有兩千多億元資金回到台灣投資。

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