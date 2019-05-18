訪台南談政績 蔡︰前總統不敢做的我做到

2019-05-18

〔記者萬于甄、洪瑞琴、劉婉君、王捷／台南報導〕總統蔡英文昨到台南參訪、拜廟贈匾，和地方座談，並抽空接受廣播政論節目專訪。蔡英文細數政績和改革，她提到，中國近年野心越來越大，近來更傳出二○二○恐是台灣最後一次選舉的說法，為捍衛台灣民主主權，呼籲現在是台灣人民要團結的時刻。對於民進黨總統初選，蔡英文也說：「民主機制做出什麼決定，我就會尊重。」

民主機制做出決定 我會尊重

蔡英文說，三年來她做了許多總統不敢做的事，像年金改革，蔣介石也曾想潛艦國造，只有她做到，前三年替台灣打基礎，接下來要替台灣蓋一棟很漂亮的房子，希望二○二○再繼續支持她。

蔡英文昨在台南連跑三個公開行程、五個未公開行程。她在與台南市各級農會三巨頭暢談台灣目前農產內外銷情況時，說明政府要求肥料降價廿元、農機具補助，推動農民職業災害、健康保險等，希望讓農民更受保障。

蔡英文提及，美中貿易戰讓許多國家經濟成長率都受到影響，但因台灣過去三年打下的經濟基礎，加上近年台商、外商逐漸回流投資，讓台灣經濟成長率都是正向穩定往上，更是亞洲四小龍的第一名，且台灣一直與中國保持距離，經濟才不至於因中美貿易戰受到影響。台灣稅收增加後，今年也讓人民減稅，相信許多民眾都會有感。

她也說，中國近年野心越來越大，想要變成亞洲世界強國，而台灣則成為最大的威脅，因此中國不斷想打壓台灣，近來更有二○二○恐是台灣最後一次選舉的說法，所以現在是守護台灣民主的時刻。

大家都是同志 感情不能弄壞

對於黨內初選，蔡、賴之爭打得激烈，蔡英文接受台語廣播政論節目「台灣人俱樂部」訪問時表示，大家講話越難聽，以後團結就越困難，初選結束後黨內的團結，要看這一段期間大家怎麼處理這件事，大家都是黨內的同志，彼此的感情不能弄壞，支持者不能分裂。

她也明確指出，「蔡柯配不可能！」有關綠營人士傳出她曾說過「犧牲民進黨都沒關係」，蔡也反駁，「這樣的說法不公平，我也沒這樣說過。」

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