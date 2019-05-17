嚴德發：共軍遠海長訓 2011年就有

2019-05-17

柯P稱蔡嗆習近平導致共機繞台 軍方打臉

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機、軍艦擾台惡行不斷，但台北市長柯文哲卻稱，蔡總統今年初回應中國領導人習近平談話，導致軍艦、飛機繞台，柯與事實不符的發言惹來撻伐。國防部長嚴德發昨在立法院表示，中國軍艦「遠海長訓」自二○一一年起就有，並非現在才有。

我是和平締造者 中國破壞現狀

立法院外交及國防委員會昨審查法案、處理預算解凍案，並邀嚴德發列席備詢。民進黨立委王定宇質詢時，公布中國軍艦自二○一一年起進出第一島鏈的數據。內容顯示，中國軍艦在二○一一年六月八日，首度穿越第一島鏈，自二○一二年至今年，每年皆有三到六次紀錄。王定宇質詢，他不問政治問題，但中國軍艦「遠海長訓」是因我國「乖不乖」，還是有其規劃時程？

嚴德發表示，中國不放棄武力犯台眾所皆知，習近平提出的「一國兩制」論述，就是為消滅中華民國，且中國對台灣文攻武嚇、軍事威脅一直存在，「遠海長訓」自二○一一年起就有，並非現在才有。嚴德發也說，我國是和平締造者，致力於維護國土主權，中國作為反而是破壞現狀。

民進黨立委林靜儀質詢時，拿出中國解放軍中將王洪光稱「三天拿下台灣」的網路新聞截圖，詢問此事是否可信？嚴德發堅定表示，此為中國文攻武嚇一環、統戰策略，此事「不可能」。

面對中國意圖發展突破第一島鏈的航艦戰力，民進黨立委蔡適應關切，我國沱江級巡邏艦的後續艦，最快航行速度能否比中國航艦「遼寧號」更快？海軍參謀長敖以智表示，遼寧艦最高時速約卅節（約五十六公里），沱江艦滿載最高時速約卅節以上。

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