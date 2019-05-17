韓拋總統兼閣揆 蔡嗆：現在總統是我 賴也批：四不像

2019-05-17

〔記者陳建志、彭健禮／綜合報導〕高雄市長韓國瑜拋出「總統兼任閣揆」修憲議題，總統蔡英文昨天嗆辣提醒韓，現在總統是蔡英文，要韓先關心高雄市政，好好把議會的問題解答清楚；前行政院長賴清德受訪時批評韓國瑜將總統制和內閣制混為一談，「四不像！」並反譏韓「想當高雄市長，又想當總統，現在又想當行政院長，（韓市長）你會不會覺得你太忙了？」

蔡籲韓 「先把議會問題解答清楚」

蔡英文昨天到台中市大里新興宮媽祖廟參拜，受到數百位支持者熱情歡迎。對韓國瑜接受電視專訪時拋出「總統可兼行政院長」的想法，蔡英文說，修憲是大事，需有更深層思考與縝密的規劃，高雄市政應該是韓市長需要最優先聚焦的事情，蔡還提醒韓，「現在台灣的總統是蔡英文」，而且很努力做事，績效也不斷出現，要韓把總統的事情交給她，韓則要好好把議會的問題解答清楚。

另外，韓國瑜說民進黨「逢韓必反」，蔡英文強調，中央對於高雄市的建設相當關心，自己上週才到高雄，主持潛艦廠房的開工儀式，也到橋頭科學園區視察，希望高雄能持續發展，而且發展得很好，提升高雄市民的就業機會，讓民眾對於高雄未來發展充滿信心。

賴酸韓「你會不會覺得你太忙了」

賴清德昨天造訪苗栗縣三義西湖渡假村等地，與在地青農座談。賴受訪時說，總統制是三權分立，內閣制是立法、行政一體，如果把總統制的三權分立與內閣制的立法、行政一體混為一談，這個就四不像了。

賴強調，未來他當選總統後，一定會召開憲政改革會議，建立一套可長可久的憲政體制；其中有一樣非常重要的，就是將行政院院長送往立法院通過同意權，取得立法院的支持，相信行政院政務於推動內政時，會更有效率及力量，更能夠造福國人。

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