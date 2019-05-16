中批台干預媒體 艾瑋昂︰聽起來就像是個笑話

2019-05-16

〔記者彭琬馨、編譯陳成良／台北報導〕國安局副局長陳文凡五月初赴立院報告時，證實台灣確有「中國同路媒體」，中國國台辦發言人馬曉光昨聲援中國同路媒體，並痛批民進黨政府把黑手伸向媒體。對此，無國界記者組織的東亞辦事處執行長艾瑋昂昨受訪時說，沒有新聞自由的中國批評台灣政府干預媒體，「聽起來就像是個笑話」。

艾瑋昂強調，新聞自由不應被中國政府當成宣傳的藉口，新聞自由是為公民服務，而不是為政府宣傳服務。

無國界記者組織今年三月曾發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，其中提到台灣一直是中國不實資訊的主要操作目標；報告指出，北京以恐嚇和暴力阻止異議者，從自由撰稿人到主流媒體、出版社到社群媒體平台，這隻「看不見的手」可能伸入新聞產製的任何環節，其中也針對北京政府如何影響台灣媒體進行分析。

台媒為中宣傳 非常不合理

艾瑋昂昨受訪強調，台灣是有新聞自由與法治的國家，但中國不是，因此來自中國政府對台灣媒體自我審查的要求，台灣媒體都不應理會；他並說，無國界記者組織認為，台灣有部分媒體公司受到來自中國的壓力，因而配合中國散播有利於一國兩制或一中原則的資訊，「這非常不合理」；艾瑋昂表示，媒體應該只考慮閱聽眾的需求，在新聞篩選上不應該有任何政治傾向。若有一天台灣媒體需要選擇報導內容，台灣身處面對中國的第一線，就會非常危險。

中國黑手 積極伸入外媒

中國滲透各國媒體已非驚人秘辛，「第四屆兩岸媒體人北京峰會」只是將此議題毫不遮掩搬上檯面。事實上，中國不僅嚴控國內記者和駐華外媒記者，同時也積極滲透海外媒體，輸出其一言堂式言論，並干涉及禁止西方媒體報導有關中國的敏感議題，更將黑手「伸進」台灣媒體，影響閱聽人。

香港主權移交中國、實行一國兩制至今廿二 年，全球新聞自由指數排名從最初十八名掉至七十三名。「中國威脅」就是香港排名直直落的主因。

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