幫腔中國同路媒體 國台辦︰邪不壓正

2019-05-16

郭拋「一中各表的兩個中國」 中方重申「一中」

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋上週在接見台媒高層時，訓示要努力宣傳「一國兩制」。對此，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會稱，是期許兩岸媒體秉持民族大義，「推進祖國和平統一進程」。對我國安局證實台灣確有「中國同路媒體」，馬曉光說，「這些出於改善和發展兩岸關係初心的台灣媒體，我們應該挺直腰桿，畢竟邪不壓正」。

另外，參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘上週拋出「一中各表的兩個中國」論述，中國態度緘默外界好奇，馬曉光昨僅對此回應，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，雙方都表明兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的立場，清晰地界定了兩岸關係的性質，表明兩岸不是國與國關係。世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土不容分割。

馬曉光說，第四屆兩岸媒體人北京峰會「體現了兩岸主流媒體希望加強兩岸交流合作的共同願望」，汪洋表明落實中共總書記習近平一月二日重要講話，堅持「九二共識」、反對「台獨」、推動兩岸關係朝著正確方向發展的態度立場。

馬曉光稱，民進黨當局和台獨勢力之所以阻撓、抹黑，就是擔心兩岸同胞在不斷加強瞭解的過程中，認清他們謀一黨之私的政治本質，看穿他們破壞兩岸關係的圖謀。「正是因為出於對媒體作用的恐懼，民進黨當局把打壓的黑手伸向了島內主持正義、反對台獨、主張發展兩岸關係的媒體和人士。」

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