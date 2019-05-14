美涉北韓事務官員訪台

2019-05-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院北韓事務特別副代表蘭伯特（Mark Lambert）上週低調訪台，與台灣政府直接溝通韓半島議題，也希望透過台灣傳達美方盼北韓重回談判桌訊息。韓半島事務專家董思齊昨表示，蘭伯特來台意義重大，代表美方尋求台灣共同推動北韓非核化，顯示台灣是美國處理重要事務的合作夥伴。

美國與北韓談判近來停滯，美方派出對北韓事務特別代表畢根在首爾出席韓美日安保會議，韓半島議題是會談重點之一，但畢根八日抵達首爾後，北韓九日就發射飛彈；美國司法部也在幾小時後，首度以違反國際制裁為由沒收北韓貨輪。

與此同時，畢根副手蘭伯特則穿梭訪問莫斯科與北京，協調對北韓事務，昨更有消息指蘭伯特上週低調訪問台灣。董思齊投書媒體談及此事，指出美國與台灣分享北韓去核化的進度，也希望台灣若有任何可能管道，務必向北韓釋放美方希望北韓儘速重返談判桌的訊息。

據悉，蘭伯特訪台停留四天，與我外交、國安官員會面。美國在台協會（ＡＩＴ）昨僅證實蘭伯特確實訪問台灣。外交部昨表示，基於雙方默契及尊重，外交部不便評論。

董思齊分析，美方高層官員訪台，是因為美方深切期待台灣具體地協助推動北韓去核化的工作，例如全面禁用北韓勞工、運用台灣ＩＴ技術防止北韓盜取金錢的網路攻擊，與協助阻止北韓利用船對船轉運物資等。

董思齊說，蘭伯特訪台以台美關係來看意義重大，因為這代表在美國關注的重要國際議題上，台灣可以扮演角色，且美方高層直接來台溝通，也顯示台灣是美國開放與自由的印太區域中，堅實的民主同盟、合作夥伴之一。

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