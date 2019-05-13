六四紀念活動 籲總統參選人表態

2019-05-13

〔記者謝君臨／台北報導〕中國六四天安門事件即將屆滿卅年，中國民主化仍遙遙無期，由於香港已喪失自由，六四國際研討會今年移師台灣，並將於五月十八日至六月四日間，舉辦一系列「六四事件卅週年祭」紀念活動，盼藉此追究屠殺罪責、聲援中國與港澳民運及保衛台灣民主；活動並籲請各總統參選人對六四與中國民主人權表態。

適逢母親節，華人民主書院昨天舉辦「天安門母親們仍在長夜哭泣」、中國六四事件卅週年紀念活動記者會，由書院董事會主席曾建元主持，民進黨立委尤美女、台灣民主基金會副執行長顏建發、台灣教授協會副會長陳俐甫等人受邀與會。

曾建元說，六四事件帶給當時台灣校園反對運動相當大的刺激與鼓舞作用，中共鎮壓震驚全球，造成中國民主化運動遭到重挫；翌年，台北發生三月學運，前總統李登輝所領導的國民黨政府記取六四教訓，我國採取和中共不同的做法，也讓海峽兩岸的距離從此被拉開；六四事件牽引台灣人心，有重要的現實意義。

尤美女表示，卅年來，中國的民主、法治、人權非常倒退，台灣近年雖也喊出「拚經濟」口號，但若沒有自由民主，這些隨時會被掠奪；藉由本次活動，認識過去的六四，也思索台灣未來。

顏建發指出，美國對中國的經貿制裁是戰略性的，再加上其他國家圍堵，中共處於進退兩難的局勢，我們應號召中國及海外民主人士，共同推動中國民主化，未來應會有所改變。

陳俐甫說，六四帶來的教訓，年輕世代可能較無感覺，沒有恐怖感、恐懼感，與曾經歷過的人感受完全不同，卅年前覺得他們好可憐，現在覺得害怕，這是目前台灣的處境，讓台灣人民可以關心此事，就是與中國統一後，可能對台灣造成的民主威脅和危機。

紀念活動包括在中正紀念堂民主大道舉辦的「坦克人」裝置藝術等特展，以及中國六四屠殺卅週年燭光晚會；另將舉辦多場系列講座。

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