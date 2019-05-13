地方社團砲轟︰白狼出席鄉運致詞 南澳淪統戰基地

2019-05-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂前天受邀出席宜蘭縣南澳鄉全民運動會開幕式，並上台致詞，招致批評聲浪；守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮痛批，公部門安排親共統戰人士參加鄉運，難道南澳已淪為「統戰基地」？南澳鄉公所聞訊後急忙切割，指張安樂不請自來，國民黨籍的南澳鄉長李勝雄說，張安樂未列在出席名單，當時考量來者是客，為盡地主之誼，才邀張上台祝賀。

鄉所急切割︰不請自來

南澳鄉運停辦兩年後今年復辦，自前天起連辦兩天，全鄉七村共有近千人參與，是地方年度盛事，十一日下午五點開幕式，宜蘭縣長林姿妙、「白狼」張安樂均受邀，「白狼」更上台致詞，他上台講話畫面被貼上臉書引起非議。

孫博萮質疑，張安樂被視為中國在台的統戰要角，究竟哪個單位邀請與原鄉毫無關聯者上台致詞？鄉運主辦單位是南澳鄉公所、代表會，宜蘭縣政府掛名指導單位，張安樂獲邀上台，身為指導單位的縣府，顯然怠忽職守，縱容這樣誇張行徑，豈非共犯？

開幕式當天，民進黨籍蘇澳鎮長李明哲見張安樂在場，認為氣氛、場面「很怪」，即使主辦單位邀李上台致詞，他予以婉拒，未等張安樂致詞，就快步離開會場。

同場出席的林姿妙，與張安樂座位相隔約五公尺，兩人未有互動；林姿妙透過幕僚表示，只在電視上看過張安樂，兩人並無私交，且縣府並非南澳鄉運的主辦單位，縣長受邀參加，事前不知張會出現在現場。

李勝雄否認邀請張安樂，他說，張安樂未列在出席名單，當時考量來者是客，為盡地主之誼，才邀他上台祝賀，至於被質疑南澳淪為統戰基地，李勝雄則說，張安樂在台上祝福選手有好成績，是一般談話內容，無政治論述，沒有變統戰基地一事。

民進黨籍宜蘭市長江聰淵認為，市公所辦活動，不會主動邀請與活動無關人士到場，中國統戰人士更是不可能，若有人不請自來，基於尊重最多就介紹一下，不會邀請上台致詞。

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