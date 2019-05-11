丁︰選罷法條可廢了 柯︰繼續工作

2019-05-11

〔記者張文川、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北地院昨判台北市長候選人丁守中所提選舉無效訴訟敗訴，丁守中聆判後憤憤不平表示，「選罷法有關選舉無效的法條都可以廢止了」，對此結果感到遺憾。

台北市長柯文哲則對判決結果在臉書PO文指出，「老實說，從去年十一月廿四日之後，我們每天就是嗡嗡嗡，全速處理市政，所以對於今天的官司判決，我的感想是…」，柯還故意留白，「嗯，知道了，繼續工作。」

被問到判決是否會影響下一步決定？柯說，還有好幾個月可以煩惱，為什麼要現在煩惱呢？他還說「後來才發現，當年加護病房跟急診訓練，對我一生很有幫助，我們都可以等到最後一秒再做決定。」

勝訴的台北市選委會發布聲明，對判決結果「深表欣慰」，感謝法院公正審理裁判，實證選委會秉持依法行政、公平、公正及堅守中立立場的守則辦理選務，並無違失。

丁守中昨強調，法院應該是民主法治與公平正義的守護者，台北地院的判決，嚴重扭曲民主選舉制度的公平，不只傷害司法公信力，更嚴重傷害台灣民主。十幾萬人一邊看開票結果、一邊投票，這樣荒謬的選舉還被法院認證是有效的，「難道司法糾正選務機關選舉無效的制度，已完全崩潰失能？那選罷法有關選舉無效的法條都可以廢止了！」

對於一邊投票、一邊開票問題，北市選委會則說，主要涉及選舉與公投合併舉行，期待立法院儘速修正相關法律，以利爾後選務工作之執行。

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