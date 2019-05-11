解讀九二共識 各界不同調 王︰可換新名詞取代

2019-05-11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前立法院長王金平昨主張，既然台灣各界對「九二共識」不同調，包括兩岸、藍綠的看法，甚至連黨內的解讀都有差異，就應透過朝野協商凝聚出新的定義或詮釋，換個名詞來取代。

王金平昨到台南崑山科大演講，談求學生涯，也提及參選總統的決心。演講前，媒體詢問王金平，他赴中國祭祖時說「台獨是假議題、促統是真壓力」及喊出「超越九二共識」等說法，王金平表示，九二共識是穩定兩岸和平最重要的基礎，尤其簽署的廿三個協議，有的仍在執行，顯見有做出貢獻，既然大家對九二共識各有解讀，因此不宜對九二共識做出表態，他若當選總統，會透過朝野協商是否可有新名詞取代，但繼續沿用也是選項之一。

校園演講後，王金平到台南市善化區參加大台南民眾服務社理監事暨各區社理事長及常務監事聯席會議，致詞時喊話，他長期在國會服務，斡旋藍綠，擔任總統後必可全力促成朝野協商，並能扮演兩岸關係穩定的角色，帶動台灣經濟發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/