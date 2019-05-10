美「台保法」對台軍售常態化 國防部︰有利我軍購預算規劃

2019-05-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕已經獲美國眾議院無異議通過的「台灣保證法」列舉美對台軍售常態化等作為，可望加深雙方軍事合作。國防部副部長沈一鳴昨在立法院答覆羅致政、林昶佐等立委質詢時表示，就軍購而言，過去美方採「包裹式」批准，在雙方互動「常態化」後，則為個案核准，此有利於我方向美方提出申請與獲得回覆後，在年度預算方面進行規劃。

國防部戰規司長吳寶琨表示，國防部在立法院同意預算後，才會提送「LOR for LOA」（發價書需求信函）給美方，美國可能不同意我方的軍購申請，但國防部期盼在立法院授權下，進行相關作業。

羅致政問，除了軍購以外，國軍對於雙方演習，有無想要參加的項目？環太平洋演習等是否在考量之內？沈一鳴表示，我方都有規劃，並在既有穩健基礎下繼續深化，但仍要和美方溝通。至於過去有無被拒絕的項目？沈一鳴稱，不便在此說明。

對於現役將官互訪，沈一鳴表示，要看美國行政部門的態度與考量，我方樂觀其成，我方將官也會因正常年度參訪或會議赴美。

我F-16戰機現於美國亞利桑那州路克基地受訓，由於該基地逐步換裝F-35戰機，我方受訓基地將搬遷至土桑國民兵基地。空軍參謀長劉任遠昨透露，我方將在二○二一年完成訓場搬遷，總預算約二億四八○○萬元。

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