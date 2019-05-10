原型艦模型首度公開 國造潛艦排水噸位2500至3000噸

2019-05-10

〔記者蘇永耀／高雄報導〕海軍潛艦國造專用廠房動土典禮昨日舉行，現場首度公布原型艦模型。台船表示，未來原型艦艦長約在七十公尺內，寬約八公尺，高約十八公尺，排水噸位約兩千五百到三千噸，預計二○二五年底交艦。台船也將原型艦留下船號，編號一一六八號，象徵國防自主，潛艦國造一定一路發。

台船董事長鄭文隆致詞表示，台船將以任務編組方式，結合中科院及海軍等技術人力，組成潛艦設計團隊，參與人員達一一六人，將配合海軍，把台船打造成真正的潛艦母廠，以符合海軍建軍需求。

116人任務編組 拚60個月後下水

鄭說，等明年廠房興建完畢，就正式進入生產階段、組裝、測試工作，計畫原型艦在六十個月後下水、七十八個月後完成交艦。

台船副總經周志明說明，原型艦的總預算從二○一九至二○二五年共新台幣四九三億元，分七年動支。這是國內第一次自製潛艦，隨著本土能夠自製後，願意參與的國際廠商會越來越多，期待更多不同的廠家、技術、裝備，會一起來跟海軍、台船合作。

周志明表示，海軍規劃就是一代一代往下造，一一六八號交艦後，艦齡達七十幾年的海獅艦就可光榮除役，而海軍仍會保有四艘潛艦戰力，之後會一艘艘增補，按照政府規劃整個台灣海域大概至少要有八艘潛艦，當海軍潛艦達到八艘後，劍龍級海龍、海虎潛艦就會陸續除役。

周指出，潛艦所需的主要裝備如推進器等，考慮到政治風險、政治情勢變化、國際間不同戰略考量，籌獲商源除國外之外，還有國內的備案。預計將在二○二四年第三季下水，二○二五年底交艦，由海軍進行後續的測評。

蔡英文在二○一六年總統大選前，由曾擔任劍龍級潛艦艦長的退伍上校楊易向蔡說明潛艦對台海的防衛構想。目前擔任台船顧問的楊易昨也在典禮現身，由總統頒獎，感謝他提供專業資訊。

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