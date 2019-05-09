公投法修法 藍委癱瘓議事

2019-05-09

〔記者黃欣柏、蘇芳禾／台北報導〕立法院內政委員會昨天原定排審多達二十七個版本的「公民投票法部分條文修正草案」，國民黨團對行政院與部分民進黨立委提案版本有意見，一早就占領主席台阻撓會議進行，最後乾脆在主席台周邊「喝咖啡、聊是非」，會議一路空轉到下午五點半，最後會議主席、民進黨立委張宏陸無奈宣布散會，預定今日上午再戰。

包括行政院版、民進黨立委李俊俋、段宜康版等諸多版本，都希望增訂公投連署人必須檢具身分證影本，行政院版也將過去「公投『應』與公職選舉同日舉行」的「應」字改為「得」字，讓選務機關擁有更大彈性，避免去年選務混亂、甚至出現「死人連署」的亂象重演。

國民黨團質疑，行政院長蘇貞昌在二○○六年首次擔任行政院長時，曾要求內政部修改「公投法施行細則」，讓公投連署不必檢具身分證影本，如今又要改回去，不但「昨是今非」，也將讓公投變回「鳥籠公投」，甚至「鐵籠公投」。

至於公投是否要綁大選，國民黨團總召江啟臣強調，黨團的立場一直都是「應綁大選」，不能讓中選會有操作空間。

民進黨團總召柯建銘受訪時反嗆：「請問死人可以連署嗎？這難道不必修嗎？國民黨若要占領主席台請便，看誰撐得久！」柯強調，這次國民黨立委也有提出草案，就應該好好審，占領主席台講一些似是而非的話，其用意根本是要讓公投「亂大選」，延續去年底九合一大選的情形。

李俊俋指出，去年公投有上萬個死亡連署，現在連辦手機都要雙證件，公投要身分證影本並不為過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/