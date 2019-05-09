台美國防產業論壇 美方層級提升

2019-05-09

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕第二屆「台美國防產業論壇」昨在中科院登場，台、美雙方軍事產業界人士齊聚一堂，交換產業發展與合作相關意見，此次會議未邀媒體全程採訪，但與會人士透露，美方大廠皆有代表出席，且「層級」比去年更高，顯見台美雙方軍事相關交流，已朝「常態化」方向邁進。

「台美國防產業論壇」本屆由國防產業發展協會與美台商會共同主辦，承辦單位中科院表示，美方代表團在五月六日拜會我國政府單位，並在五月七日參訪我國資安、通訊廠商，接著在昨日出席論壇，探討雙方國防工業合作方式與途徑、台灣如何成為美方產業合格供應鏈、新科技在雙方產業合作上，可扮演角色等議題交換意見。

美方代表團由美台商會會長韓儒伯領軍，兩國產、官、學界代表約一百四十人。

聚焦雙方合作模式與管道

與會人士表示，今年論壇討論台美軍事產業合作方法、模式和管道，例如，台灣國防產業面臨「技術門檻高」、「投入資源大」、「僅靠本土市場不夠」等三項困難，因此，我國推動「潛艦國造」、「主力艦國造」等計畫時，不能再像過去研製「經國號」戰機時，完工後就未延續能量，人才反被他國吸納，我國合格廠商更該「打國際賽」，成為國際大廠的供應鏈。

國防產業發展協會理事長、中信造船創辦人韓碧祥也在會後表示，國防產業包含航太、造船、資訊等領域，前兩項近期業務已「滿檔」，資訊未來則將扮演更重要角色。他也感嘆，我國國防產業已很久沒有機會好好地做，「國防產業是塊大餅，過去大餅都別人在吃，我們（國內廠商）吃糖果」，他很感謝政府將大餅拿回。

韓碧祥說，國防一定要靠自己、靠實力，不能靠別人，希望政府有決心一同發展，產業界也會配合政府共同努力。現在我國造船和航太已有一定基礎，未來更深一層的潛艦國造等案件，需要美國幫忙，盼能協助我方購買一些武器、設備。

韓儒伯被問及台美雙方因應中國威脅，能有哪些合作計畫時表示，雙方可發展能增進兩國安全的科技，網路為最好的例子，因為中國解放軍攻擊台灣頻率，遠高於其他國家，會看到新型態的網路作戰，美台合作並非僅為解決台灣的威脅，而是欲達成雙贏的局面。

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