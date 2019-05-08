美國務院：WHA排除台灣 將產生危險漏洞

2019-05-08

〔記者呂伊萱、吳亮儀、林欣漢／綜合報導〕台灣因中國阻撓，連續第三年未獲邀參與本月二十日舉行的世界衛生大會（ＷＨＡ），美國與英國昨則接連力挺。美國國務院直言，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路外，將產生「危險漏洞」；英國則表示今年如同前幾年支持台灣參與ＷＨＡ，也公開並與志同道合國家一同向世衛組織（ＷＨＯ）表態。

ＷＨＡ將於五月二十日舉行，ＷＨＯ在中國壓力下未邀台灣。中國外交部更囂張宣布，中國為了維護「一中原則」，決定「不同意台灣地區參與今年的ＷＨＡ」。

美國國務院不具名發言人與美國在台協會（ＡＩＴ）做出相同回應表示，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，包括國際民航組織、國際刑警組織、世衛組織，以及台灣參與的超過六十個國際組織。美方直言，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路之外，將產生危險漏洞，被惡意的國際和跨國行為者不當利用；美國持續支持台灣擴大其顯著的全球貢獻，以及台灣對抗限制其適當參與世界舞台的行為。

英國在台辦事處回應媒體表示，英國持續支持台灣有意義參與不以國家為參與要件、且台灣可作出具體貢獻的國際組織，「英國相信ＷＨＡ以及ＷＨＯ相關技術性會議皆符合此等要件」。

另外，前天是ＷＨＡ網路報名截止日，我國仍未收到邀請函；外交部發言人李憲章昨受訪指出，外交部仍在積極協調邦交國與理念相近國家，希望把握最後時間，洽請ＷＨＯ邀請台灣參加大會。

陳時中︰中國防疫體系大有問題

衛福部長陳時中昨天受訪時重話批評中國，指「中國防疫體系大有問題，我們的防疫經驗可供世界學習」。他說，這次一樣會前往日內瓦，在當地舉行例行的雙邊會談和專業論壇，希望讓更多人參與，以及和理念相近的國家和邦交國對談。衛福部官員和相關醫事團體仍計畫下週搭機前往日內瓦。

蔡英文總統昨天在新北市參加活動受訪表示，健康權是舉世的價值，ＷＨＯ及ＷＨＡ本來就是要服務全世界人的健康，而不是為了去維持一個國家的特定政治立場，中國越是打壓、設定路障不讓我們加入，只會讓台灣人及國際社會更不滿。

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