吳釗燮︰中國對台打壓 更細膩有力

2019-05-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓台灣力道與日俱增，近期歐洲更發生多起中國留學生與企業打壓我民間國際參與案例。外交部長吳釗燮昨表示，中國打壓做法比從前更細膩、更有力，外交部將和學生、企業和非政府組織等保持密切聯繫，確保台灣參與；另根據外交部掌握，今年應沒有斷交危機問題。

波及我留學生、僑團

吳釗燮受邀列席立院外交委員會報告並備詢。近期歐洲發生多起中國間接打壓我民間參與案例，例如倫敦政經學院（ＬＳＥ）地球裝置藝術事件，或如匈牙利台灣留學生參加「國際美食日」活動一度遭打壓，或如台灣僑團花車遊行遭施壓不能參與。

民進黨立委羅致政質詢時問及，中國打壓從來沒有少過，外交部有無研究了解中國的打壓態樣，以進一步研擬反制做法？吳釗燮答說，最近注意到中國透過外圍、中國留學生或企業間接施壓，透過非政府活動改變我方的名稱或是排斥我方參與的許多事例。對於中國這些做法，外交部都和學生、企業保持密切聯繫，一得到消息就立刻因應，以確保我方參與。

羅致政追問，中國官方出面打壓的情況是否減少，但透過外圍打壓的做法比以前更細膩？吳釗燮坦言，「是這樣沒錯，而且打壓手法更加有力」。

今年不會有邦交國斷交

此外，我國自二○一六年政黨輪替以來，在中國打壓下失去五個邦交國。國民黨立委許毓仁質詢問及，今年是否會再產生斷交危機？吳有信心回應說，「外交部的掌握，今年應該沒有問題」。

羅致政、國民黨立委江啟臣與呂玉玲等人質詢時均關切索羅門邦誼。吳釗燮回應說，邦交目前沒有問題，我駐索羅門大使羅添宏也於三日拜會索國新任總理蘇嘉瓦瑞，「雙方談得非常好，也談到接下來的合作項目」。

吳釗燮說明，索羅門每經過一次重要國會改選，政府都會針對不同議題進行檢討，這次被擴大解釋為針對檢討與台灣的邦交關係，「但不是如此」。雖然執政聯盟內有親中聲音，但不是主流，台索所有合作項目如常進行，索羅門也未提出新的援助要求，邦交「短中長期內沒有問題，目前很有信心」。

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