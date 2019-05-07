國人申請中國居住證 粗估10萬人

2019-05-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國發行「港澳台居民居住證」，對於國人領取中國居住證的確切數量，陸委會主委陳明通昨透露，目前粗估約「十來萬人」，由於中國已不再公佈具體數據，我方也無法到中國調查，因此只是粗估數字。

立法院內政委員會昨處理內政部、陸委會等單位預算解凍案，並邀請相關官員列席備詢，國民黨立委林麗蟬質詢時問，很多台商、台生為了搭車、購票方便而申辦中國居住證，陸委會目前掌握人數與相關因應規劃為何？

陳明通答詢表示，國人為求到中國求學、就業、生活方便，因此才會領取居住證，陸委會對此寬容看待，但要領取者須向我國登記。如欲任職我國公職，需要過一定的年限才行，另我國領取居住證的人數約「十來萬人」。

林麗蟬追問，目前針對領取居住證者的公職限制為何？陳明通說，考試權受憲法保障，但領取居住證者，須過一段時間才能任公職。至於限制期限，由於各界意見不一，有主張五年、十年者，仍在溝通協調。

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