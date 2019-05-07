宣布不同意台參與WHA 還侈言「 不存在防疫缺口」 陸委會斥中方「散布天大謊言」」

2019-05-07

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣因中國阻撓，今年再次無法參與世衛大會（ＷＨＡ）。中國外交部昨宣布，為了維護「一中原則」，決定「不同意台灣地區參與今年的ＷＨＡ」。中國外交部與國台辦更謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。陸委會痛批北京散布天大謊言，北京的無理自白暴露打壓台灣的事實，台灣人民不會屈服，更將認清其險惡面目。

我外交部除強烈譴責外，也批評中國做法完全背離世衛組織（ＷＨＯ）憲章，只會再次引起對中國的憎恨。且在中國阻撓下，近十年台灣專家申請技術會議被拒率高達七成，痛批中國「公然說謊」。外交部呼籲國際社會正視中國政府邪惡本質，因國際組織若繼續配合中國，只會使得中國更加猖狂，最終受害的將是整體國際社會。

ＷＨＡ將於五月二十日舉行，六日是網路報名截止日，ＷＨＯ在中國壓力下未發出邀請，台灣連續三年未受邀。

中國外交部︰維護「一中原則」

中國外交部發言人耿爽昨在例會上指出，台灣參加ＷＨＡ是基於「一中原則」的兩岸政治基礎、透過兩岸協商的特殊安排，但民進黨執政以來，政治基礎不復存在。為維護一中原則，捍衛聯合國大會及ＷＨＡ相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定「不同意台灣地區參與今年的ＷＨＡ」。

耿爽說，在「一中原則」下，中國將對台灣參與全球衛生事務做出「妥善安排」，例如台灣專家可參與相關技術會議，世衛專家亦可赴台提供協助，「根本不存在防疫缺口，不過是民進黨當局圖謀參與的謊言和藉口」。

國台辦發言人馬曉光六日也說，台灣參與ＷＨＡ「必須按照一中原則處理」，如今無法參與是「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識造成的。」馬並稱，在「一中原則」前提下，中國對台灣參與全球衛生事務做出「妥善安排」，體現對待台灣同胞的善意和關心。

我外交部籲國際「正視中國邪惡本質」

針對北京當局再次阻撓台灣參與ＷＨＡ，陸委會表達嚴正抗議及譴責，也重批中共外交部和國台辦的不實謬論，是對外散布天大謊言。陸委會批評，中共當局以其片面設定的「一中原則」，錯誤引用聯大二七五八號決議及ＷＨＡ廿五點一號決議，剝奪台灣民眾的健康權益，更嚴重破壞全球衛生安全。

陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我國的權利和義務，「無須中共同意」，也只有台灣政府才能為兩千三百萬台灣人民的健康安全負責。

外交部強調，「台灣就是台灣，具有完整的國格，不是中國一部分，一天都不歸中國政府管轄，台灣主權屬於台灣人民，只有台灣民選政府有權代表台灣人民，這一客觀事實不會因中國不斷霸凌而改變。」

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