前司法院長施啟揚昨生日辭世 享壽84歲

2019-05-06

〔記者楊國文／台北報導〕前司法院長施啟揚昨天辭世，而昨天也正好是他八十四歲生日，親友和舊屬聞訊都感到不捨。司法院秘書長呂太郎指出，司法院長許宗力已指示秘書處等單位，全力協助家屬辦理治喪事宜。

一九三五年出生的施啟揚，是彰化縣鹿港人，台大法律系畢業後，一九六七年取得德國海德堡大學博士學位，並返回母校台大法律系、政大任教。施啟揚曾擔任陸委會主委、法務部長、行政院副院長、國安會秘書長、司法院長等要職。

施政揚從政生涯中，較為人印象深刻的是，早年修憲討論總統直選與委任直選的選制時，時任行政院副院長施啟揚名列國民黨不分區國大代表第一名，以及第二名的陸委會副主委馬英九，都贊成委任直選制，但最後修憲採總統直選制。施啟揚後來曾以「民意如流水」來形容這段修憲決策轉折過程。

另外，二○○四年三月總統大選發生「三一九槍擊案」，藍營質疑連任的陳水扁為尋求連任而自導自演，同年八月，泛藍立委主導三讀通過「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，成立三一九槍擊事件真相調查特別委員會，施啟揚被推選為真調會召集人。

不過，陳水扁和綠營拒絕配合真調會，並聲請釋憲。同年十二月，司法院大法官做成五八五號解釋，認定真調會條例部分條文「違憲」，真調會最後在二○○五年一月公布調查報告後解散。

任內推動多項司改措施

施啟揚於一九九四年九月一日出任司法院長，任內跳過期別倫理和資歷，提拔現任司法院秘書長呂太郎擔任司法院人事處長，讓人事制度耳目一新，施任內還採取庭長任期制、引進法官助理以減輕法官負荷等司改措施，仍為人稱頌。

一九九九年時，施啟揚卸下司法院長一職後退休。施於二○一三年獲馬英九總統頒授「一等卿雲勳章」，在贈勳時，施啟揚因身體狀況不能言語，而由家屬代表致詞。施近年來則臥病在床，並在昨天八十四歲生日時辭世。

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