一週大事（4月28日至5月4日）

2019-05-05

國內：

●行政院三十日核定明年政府行政機關辦公日曆表，明年放假一一五天，其中春節連假七天，清明節、端午節與中秋節各有四天連假。

●衛福部、交通部一日分別宣布替社工及中華郵政大貨車駕駛加薪。前者每年加薪一千元，最多加到第十年、達四萬四千元。後者駕駛加給每月增加一四○○元，追溯自今年一月起實施。

●美國國防部二日提出「中國軍力報告」，指中國可能對台「以武促統」，包括海空封鎖、空襲與飛彈攻擊、直接入侵等方式。

國外：

●香港「民間人權陣線」廿八日發動「反送中」大遊行，抗議香港政府提出「逃犯條例」修訂草案，在「佔中九子」定罪入獄等事件催化下，十三萬名港人走上街頭表達心聲。

●日本明仁天皇三十日退位，皇太子德仁一日即位為新天皇，宣告「令和」新時代的來臨。五十九歲的德仁是日本第一二六代天皇，也是首位戰後出生的天皇。

●英國首相梅伊一日以洩漏秘密會議理由開除國防大臣威廉森，並由國際發展大臣莫丹特接任，成為英國首位女防長。

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