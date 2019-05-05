民調是否納入手機 羅文嘉：持開放態度

2019-05-05

〔記者蘇芳禾、謝武雄／綜合報導〕對於民進黨總統初選民調是否納入手機樣本，秘書長羅文嘉昨受訪坦言，家戶電話確實有樣本不夠多、跟實際社會母體有落差等問題，但行之有年是因為很難作弊。他個人認同讓民調越接近真實母體越好，可是民進黨多年來還是用家戶電話，所以他對此持開放態度，黨都可以配合。

民調越接近真實母體越好

對於手機號碼納入民調，前行政院長賴清德曾提到，將行動電話納入民調會失控。不過，蔡英文總統昨天在桃園被問及此問題時表示，目前台灣一千八百萬合格選民中，有五百萬人只有手機，這些人的意見不應被忽視，且使用手機的人比使用市話的人使用時間更長，希望黨部要做民調的話，一定要貼近真實的民意，才能找出最有競爭力的候選人。

民進黨一日舉行中常會，黨中央規劃五月二十四日至二十六日進行政見會、二十七日至三十一日進行初選民調，六月五日公告提名人，但遭到中常委反彈，會中未做出決議。

羅文嘉說，黨部提出的初選日程都是立基於四月十日中執會休息時的協商來訂的，包括民進黨主席卓榮泰及中常委陳明文等都在，方案是由他所提出，當時大家有幾個共識，有的有寫進去，沒寫進去的共識就是「對比式民調」及「五二二之後就開始做總統民調」，而不是五二二開始討論時程。

對此，英系幕僚不滿指出，四月十日羅有提出時程，但大家都不同意，因此沒有寫下來，有共識的是「五月二十二日送時程來討論」。

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