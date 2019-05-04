中國軍力報告／以武促統 北京可能以飛彈攻台

2019-05-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部二日公布提交國會的年度「中國軍力報告」。其中第三章「沿中國周邊之軍事行動能力」，摘要了「中國在台灣海峽之戰略暨能力發展」、「中國針對台灣之行動路線」和「當前人民解放軍對台灣衝突時之態勢」等北京當局「以武促統」的準備與可能手段等重點。不過，報告指武力犯台舉動很可能不利解放軍，並激起台灣傾獨情緒與招致國際干預反對。

中國數十年來始終拒絕宣布放棄以武力解決台灣問題，在此思維下，中國在對台作戰上，有從海、空封鎖到全面兩棲入侵的諸多選項，以奪取與佔據台灣的部分或全部領土或其離（外）島。但目前並無跡象顯示，中國正大幅擴充其對台發動兩棲突襲所必需的登陸艦部隊。

基於解放軍在多種領域的能力持續提升，北京當局可能採取審慎做法，解放軍也可能實施旨在迫使台灣屈服於統一或在中國的條件下進行統一對話的廣泛作戰。在針對任何台灣突發狀況的作戰中，中國將尋求威懾可能的美國干預。

解放軍可能運用下列一個或多個軍事選項，包括海空交通封鎖，切斷（原油等）台灣不可或缺的進口；也很可能同步輔以電子戰、網路攻擊及資訊戰，進一步孤立台灣當局和民眾；使用有限度的武力或強制選項，可能包括針對電腦網路或台灣的政、軍和經濟基礎設施的有限動能攻擊，引發台灣內部恐懼與降低台灣人民對其領導高層的信心。其特種部隊可能滲透台灣，攻擊基礎設施或領導高層目標。中國還可能以飛彈攻擊及精準空中打擊，對台灣防空系統發動空中與飛彈作戰。

相較於大規模或全面侵台，中國可能入侵東沙群島或太平島之類台灣擁有的南海小島礁，解放軍有能力進犯金、馬之類的中等大小、防禦較堅固的外島，以展現其軍事能力及政治決心。

相較於解放軍的不斷現代化，台灣的國防優勢持續減退，為此台灣當局調整軍事策略，在國防白皮書中強調「防衛固守」，「發展不對稱作戰」，以及強化海、空軍。

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