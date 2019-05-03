我駐索羅門大使：總理與多數議員仍支持台索關係

2019-05-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕太平洋友邦索羅門群島新總理蘇嘉瓦瑞近日談及台灣外交關係時說，「情況將持續發展、並非一成不變」，會在「適當時間宣布新政府態度」，引發外界質疑可能轉向中國。外交部昨表示，總理或因考量部分執政聯盟成員意見，做出相關談話；我駐索國大使羅添宏則說，每逢選舉此議題都會浮上檯面，總理與多數議員仍支持台索關係。

蘇嘉瓦瑞上週三回鍋當選新任總理，索羅門與澳洲媒體近日報導指出，蘇嘉瓦瑞表示與台灣的邦交關係「維持現狀」，「但情況將持續發展，並非說死、說定或一成不變」。蘇嘉瓦瑞並說，「我們在外交關係遵循的原則，當然得把其他事務納入考量，例如這段關係對我們有何好處？」他接著說，會和執政聯盟夥伴討論，並在「適當時間宣布新政府的態度」。

外交部發言人李憲章昨表示，索國國會大選剛結果，無單一政黨掌握多數席次，仍以聯盟形式共組政府，「或因考量部分執政聯盟成員的意見，蘇嘉瓦瑞總理才做出相關談話」。

羅添宏昨受訪則說明，索羅門政府內，一直有支持與中國發展關係的閣員，「但都是少數」。新政府組成後就會逐漸消退，「蘇嘉瓦瑞總理及多數國會議員仍然支持台索關係」。

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