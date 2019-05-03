國安局：中共指導在台「同路媒體」分化台灣

2019-05-03

傳有媒體社論先送給北京看「確實掌握到這種情資」

〔記者黃欣柏、鍾麗華、陳昱勳／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀國安局等單位進行「中國假訊息心戰之因應對策」業務報告，國安局副局長陳文凡指出，國內的中共「同路媒體」是假消息來源之一，範圍從電子媒體、平面媒體到網紅都有；對於立委追問是否有媒體連社論刊出都要先送給北京看，陳文凡也證實：「最近確實有掌握到這種情資！」

陳文凡指出，目前中國正在複製俄羅斯併吞克里米亞的模式，散播爭議訊息來對我國進行「認知作戰」，其運作模式包括加工我方新聞事件後「回銷」台灣、捏造及擴散不實訊息等。報告中並直指中共會指導在台「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣民眾的向心力。

民進黨立委羅致政質詢時追問︰「國安局敢不敢直接公布『同路媒體』的名單？」陳文凡對此回應，現階段不方便直接點名，不是「敢不敢」的問題，而是「有沒有必要」的問題，必要時會考慮公布。

羅致政又問，是否有媒體連社論都會先傳真給北京看？陳文凡起初回答「有聽說過」、「不排除有這種情形」；在羅致政持續追問下，陳進一步證實︰「我們最近確實有掌握到這種情資！」

對於「同路媒體」名單，國民黨立委呂玉玲、曾銘宗隨後不斷要求陳文凡公布，並批國安局是在「帶風向」。陳則重申，現階段不便公開點名，但的確有部分國內媒體的口吻、內容與中共媒體很像，「我只能透露這個問題確實存在，這一點不必懷疑！」

黃國昌點名旺中「收中國政府的錢」

時代力量立委黃國昌質詢時，直接點名旺旺中時集團「把新聞當廣告賣」、「收中國政府的錢」，痛批這是在踐踏新聞專業。黃國昌強調，過去甚至有記者直接打電話去討論錢要怎麼算，「連錄音檔都有，證據確鑿」，但現行法規居然只能處以十萬到五十萬元罰鍰，「根本是笑掉人家大牙！」

對此，陸委會副主委邱垂正允諾會研議「兩岸人民關係條例」等法規，黃國昌則強調，人民想看到的不只是「研議」，而是具體的態度與行動，相關單位應儘快推動修法。

對黃國昌的指控，旺旺中時集團截至昨日截稿時仍無回應。

陸委會則在書面報告指出，中國以多元形式，利用民主政體自由空間，加大干預台灣二○二○年大選。其中，不排除有AI人工智慧技術介入散布假訊息，但仍須相關數據分析確認。

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