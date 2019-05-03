陳菊：蔡賴民調差距很小 賴營：兩人差距仍有15％

2019-05-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會一日討論總統初選日程時引爆衝突。據轉述，身兼總統初選協調小組的總統府秘書長陳菊會中發言，除表達對黨中央事先透露初選時程不滿，也提及「蔡賴與國民黨對手的差距較大」，但「蔡賴兩人差距很小」。

據了解，五人協調小組某次會議中，曾以內部民調討論，指稱總統蔡英文與前行政院長賴清德間的民調差距已經拉近，近期兩人對比式民調「只差二％」。不過，親近賴清德人士對此不以為然，強調他們所做的民調，兩人差距仍達到十五％。

民進黨總統初選，目前包括政見會、民調等日程都還未定。民進黨中常會一日決議，由協調小組繼續與蔡、賴協調，確切日程待五月廿二日中執會定案。

中常會一日引爆包括陳菊、中常委陳明文等人砲轟黨中央，直指黨中央在中常會未討論、決議時程前就頻對外發言，對中常會不尊重。

黨主席卓榮泰昨於臉書發文致歉，指他前天未能適時掌握會中討論發言的情緒，讓媒體高度關切，必須向全體常委、黨務人員及國人表達歉意。

秘書長羅文嘉也在臉書發文，意有所指的說，有一個人從田野來、把種米賣的錢給鄉村弱勢孩子辦英文班、打擊樂班；有一間鄉村小書店，免費提供大家來看書，這樣已經九年了，所以，「把他當跟你們一樣的政治人物看，會是錯的。你動用許多力量打擊他，也是沒有用的。他可以溝通協調，但也會堅持應該有的理念」。

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