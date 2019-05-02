救國團教童組樂高 拿政府錢又收費╱徐國勇︰將檢討補助辦法

2019-05-02

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委李俊俋昨在立法院內政委員會質詢時爆料，救國團是非營利社團法人，去年以教孩子組「樂高」的名義向內政部申請新住民基金補助後，居然又對外招生做生意，顯有不當。內政部長徐國勇表示確有爭議，將檢討基金補助辦法，並研議停止補助政黨附隨組織。

立委︰申請新住民補助 內容卻無關

李俊俋質詢時指出，救國團下設基金會跟自營公司，儼然是一隻「巨大的怪獸」，因其本身登記為非營利社團法人，去年間兩度以「新住民子女托育多元推廣活動」的名義向內政部請領新住民基金補助，包括去年五月「多元樂高機器人真有趣」活動獲補助十二萬九千八百元，以及去年十二月「數位化科學實驗與動力體驗營」獲補助二十八萬二千六百元。

李俊俋表示，兩次活動實際上都是在教小朋友組合「樂高」機器人，不但樂高本身與新住民看不出關聯，他發現救國團拿了補助之後，居然又對外招生做生意，叫大家趕快來報名，根本變成「補助收進來，救國團發大財」。

李俊俋要求，包括新住民基金在內的各項基金，內政部都不應再拿來補助政黨附隨組織與爭議團體，同時應修改相關管理辦法及補助標準，避免出現排擠效應，更重要的是必須讓基金管理更加公開透明，讓錢真正花在刀口上，這才是真正的轉型正義。

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