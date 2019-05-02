世界醫師會 挺台灣參與WHA

2019-05-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於五月二十日登場，由於中國打壓，台灣獲邀機率仍低。世界醫師會（WMA）四月三十日發布新聞稿，公開呼籲「我們作為醫生，希望台灣代表再次獲邀參與WHA」。

WMA是國際性獨立的醫學聯合會，由全世界一一四個各國專業醫學組織組成，繼去年公開信後，WMA四月三十日發布新聞稿，再次呼籲世衛組織（WHO）讓台灣以觀察員身分參與今年的WHA。

新聞稿中提到，WMA已為此事致函給WHO幹事長譚德塞，信中指出，「我們作為醫生，非常關注所有國家或地區，應能參與世衛組織工作並獲益。因此，我們希望台灣代表能再次被允許以觀察員身分參與WHA，以及台灣專家應能實際參加技術會議」。

波海三國近90議員致函WHO 為台發聲

WMA主席艾德曼博士指出，「全民健康覆蓋（UHC）意指世界上任何一個部分都不應被排除參與世衛大會。數以百萬計的台灣人的健康權益應獲發聲機會。」

國際挺台聲浪強，已有超過十個友邦為台灣提案，理念相近國家也可能加入提案行列；美、英、加拿大及歐盟行政部門陸續公開力挺台灣有意義參與WHA，歐洲議會與英法德國會友台小組也串聯，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞三國更有近九十位國會議員近日分別致函WHO，共同呼籲邀請台灣出席第七十二屆WHA。

在官方網絡外，台灣民間也力求突破發聲。台灣聯合國協進會與世衛外交協會等民間團體昨召開記者會。將率團前往日內瓦為台灣發聲的台灣聯合國協進會理事長蔡明憲說，美日歐等多國國會議員均支持台灣加入WHO，台灣人民也有高達近八成支持，基於國內外民意支持，他呼籲蔡總統應儘速召開國際記者會，立法院朝野也該透過共同決議案表達支持。

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