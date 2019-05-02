台商控收三千萬不辦事 蔣孝嚴協會要告

2019-05-02

稱遭中國境管 找上該協會求助

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕吳姓台商向媒體爆料，指他前年遭中國境管，為返台找上國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」，並付了三千萬元「作業費」，最後卻是靠自己付錢才順利回台，指控蔣孝嚴「拿錢不辦事」；不過協會昨發布聲明，指該案是吳姓與鳳姓台商間的糾紛，與協會毫無關聯，已委請律師提出妨害名譽告訴。

吳姓台商一年半前因投資糾紛遭中國境管，被要求繳交人民幣四千萬元（約新台幣一．八億元）才能回台。吳找上由國民黨榮譽副主席蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」幫忙，給了協會財務長鳳姓台商人民幣七百萬元（約新台幣三一五○萬元）作業費，並與蔣在中國見面，但最後還是靠自己付錢給中國官方才順利回台。

回台後，吳認為蔣「拿錢不辦事」，揚言訴諸媒體，蔣的辦公室主任詹清池拿了台幣一百萬元作為退款，還要求吳別誤了蔣孝嚴兒子蔣萬安的選舉。但鳳姓台商堅持人民幣七百萬元已用來打點中國官員，不願退款。監視器清楚錄下詹、鳳與吳姓台商談判及還款的畫面，雙方的對話也成為吳指控的鐵證。

協會︰對三千萬糾紛毫無所悉

蔣孝嚴兒子、國民黨立委蔣萬安辦公室昨表示，對此事並不知情，不便受訪。

「中國台商發展促進協會」則發布聲明撇清，協會說明，安徽淮北台商吳兆豐於二○一七年十一月因涉盜賣國土及逃漏稅案遭出境管制，而委託另一台商鳳錦汶女士協助。

協會指出，鳳女士知悉協會將於二○一七年十二月率團赴合肥市參加養老論壇，出發前向該會請託關心吳姓台商案情。協會當時回應逃漏稅屬重罪，僅能盡力維護該台商應有的合法權益，協會對吳姓台商所述與鳳女士涉及的三千萬元金錢糾紛毫無所悉。

協會稱，該會推動兩岸健康養老產業交流多年，鳳姓台商從事醫材事業，多次贊助相關活動，第三屆兩岸論壇時曾贊助新台幣一百萬元，後因與吳姓台商牽扯糾紛，協會立即退還一百萬元活動贊助費，以避免糾葛。針對吳姓台商向媒體不實指控，已委請律師即刻提出妨害名譽之告訴。

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