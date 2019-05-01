韓公布選舉支出1.1億 柯：看就知不只用那些

2019-05-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨表示，去年競選連任經費募款四千四百多萬元，支出五千五百多萬元，他稱這叫「絕食戰法」。他說，選舉經驗發現，募資太多，蚊子、蟑螂、螞蟻都跑出來了。他也指韓國瑜用的不只那些，「看就知道了」。

高雄市長韓國瑜前天公布去年競選捐贈收入為一．二九億元，支出一．一億元，靠小額捐款打選戰的柯文哲表示，就像食物太多，蒼蠅、老鼠、蟑螂就很多，這次的選舉經驗發現，錢不要募太多，募資太多，蚊子、蟑螂、螞蟻都跑出來了。

談到自己以織田信長在「桶狹間之戰」為例，指「天亮、下雨，出兵」，他認為作為武將，是可以打才打，時間還沒有到最後決定的時候。柯昨強調「天時、地利、人和」，面對媒體追問其言下之意，他只回以布袋戲經典台詞「時也、命也、運也」；至於何謂下雨？柯文哲四兩撥千斤表示，他也還在觀察，「我也在觀天象」。

他認為他和其他政治人物比較不一樣的地方在於，這樣子做對台灣有沒有更好，如果沒有更好，也不一定要自己做，「如果有人做可以比我們更好，那何必我們自己做呢？」對於檯面上是不是有比他更好的候選人？柯直言，每個候選人一看就知道有些缺點，還有幾個月的時間，就讓他們去澄清證明。

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