馬批「反中拖垮經濟」 國發會打臉

2019-05-01

去年總體經濟穩定全球第一、投資率4年最高、失業率18年來新低

〔記者吳佳穎、盧賢秀／綜合報導〕馬英九前總統昨在「重振台灣競爭力」論壇中，痛批民進黨、太陽花學運是「反中拖垮台灣經濟」。行政院國發會舉出具體數字回擊，包括瑞士世界經濟論壇（ＷＥＦ）的「二○一八年全球競爭力報告」，我國「總體經濟穩定」排名全球第一，去年投資率攀近四年高點，失業率三．七一％更創十八年來新低，「馬英九發言，抹滅三年來政府與民間共同努力的結果」。

經濟自由度 台灣高居第十名

國發會指出，二○一九年美國傳統基金會經濟自由度國際排名，我國高居世界第十名；且透過設立經濟特區促進經貿發展，早在二○一七年世界銀行研究報告就指出大部分經濟特區並未能催化所在國經濟發展，且經濟特區的型態亦不符當前數位經濟潮流與產業發展所需；馬英九也說「將台灣建設為一個與國際接軌的『自由經濟島』」，此觀點與國發會主張不必劃設特區，應以全國自由化為目標的主張是一致的。

台、德、美、瑞士並列超級創新者

國發會強調，我國去年投資率攀近四年高點，失業率創十八年來新低，且去年台股創下「最長萬點紀錄」，近期台股也持續活絡；去年ＷＥＦ「全球競爭力報告」還指出， 台灣「總體經濟穩定」排名全球第一，並將台灣與德國、美國、瑞士並列為「超級創新者」。

蔡︰馬專注中國市場才不可行

蔡英文總統昨天到基隆市視察時提出反擊，批判馬英九是不負責任的說法，她說，在她接任總統後，經濟已經從負轉正，馬英九時代專注於中國市場才是不可行。

蔡英文表示，執政後採取穩健、創新型的經濟發展型態，走向多元布局，不是只有專注於中國市場，讓台灣經濟由負轉正，這幾年經濟成長率持續上揚，股市活絡也帶動消費成長，連續三年調漲最低工資，現在最低工資已到二萬三千一百元，擺脫二十二Ｋ的夢魘，整體經濟穩定成長中。

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