高屏地區昨日天氣好，屏東國軍傘兵特種部隊出動C-130運輸機三個架次進行跳傘訓練，完成目標著陸任務。國軍空軍第六混合聯隊政戰主任林青輝表示，國軍的訓練不會受到中共威嚇影響，不斷訓練就是為了做好防衛台灣的準備，國軍不怕中共威嚇，絕對有能力捍衛國家。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
高屏地區昨日天氣好，屏東國軍傘兵特種部隊出動C-130運輸機三個架次進行跳傘訓練，完成目標著陸任務。國軍空軍第六混合聯隊政戰主任林青輝表示，國軍的訓練不會受到中共威嚇影響，不斷訓練就是為了做好防衛台灣的準備，國軍不怕中共威嚇，絕對有能力捍衛國家。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay