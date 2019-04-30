2019-04-30

高屏地區昨日天氣好，屏東國軍傘兵特種部隊出動C-130運輸機三個架次進行跳傘訓練，完成目標著陸任務。國軍空軍第六混合聯隊政戰主任林青輝表示，國軍的訓練不會受到中共威嚇影響，不斷訓練就是為了做好防衛台灣的準備，國軍不怕中共威嚇，絕對有能力捍衛國家。

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