《焦點透視》有欠指導

2019-04-30

記者鄒景雯／特稿

基於記取去年一一二四的教訓，執政黨最近正在推動於本會期完成國安相關法律的修法與立法工作，以因應境外敵對勢力對於台灣的全面性威脅；檢視相關補強抓漏的法案內容，確實是有做絕對比沒做好，具有相當的必要性，但是光靠這些最基本的機制建立，距離現實情境仍遠遠不足，除了最關鍵的執行力，要害仍在如何才能化被動為主動。

如果說「九合一」選舉前，台灣遭受中國鋪天蓋地的介入重擊，政府簡直是措手不及、毫無招架餘地，恐怕一點也不誇張。明年一月十一日大選之前，中國會不會重施故技、加碼演出，早已是常識問題，然主政的民進黨針對這些可以預見的威脅，又到底做了多少的升級與準備？本於料敵從寬，實在令人不敢過度樂觀。

去年中國對台灣地方選舉的操練，是典型的認知空間作戰。主要包括軍事威脅、經濟利誘、政治宣傳、培養親中勢力、網路威脅，以及國際阻絕，這些手法在事後並不難歸納；而運用這些複合式手段，再透過宣傳與假訊息擴散其殺傷力，事實上就是中共三戰（法律戰、心理戰、輿論戰）的交互實踐。

從二○○五年就成立的中國解放軍三一一部隊（三戰基地），負責所有的對台作戰，到二○一六年自解放軍總政治部改列於解放軍戰略支援部隊，更進一步將網路間諜單位、電子戰部門統合為用，組成中國對外資訊戰的重要構成，不但已經被美國五角大廈高度關注，也正是嚴重侵擾我們的主要對手。

以中國崇尚軍武的快速崛起，加上前述解放軍長期的戰略布局，很容易理解去年底對岸一試身手，所帶來的衝擊何以會這麼大，但是台灣在吃足苦頭之後，必須趕緊利用有限的時間來補破網之外，不能忘記攻擊才是最有效的防守，國安單位尤其要出面整合國內所有戰力，並且提出政策指導，才有可能在今年下半年避免重蹈覆轍。

最近在國會殿堂有個插曲，值得正視。我們的國防部心戰大隊把泡麵設計成「投誠方便麵」，企圖以強調民主自由的文宣，反制對岸的文攻武嚇，受到立委的訕笑，這件小事其實是個徵兆，反映出國安系統似乎依舊欠缺上位領導，讓所有的安全情報單位各自為政，才會出這種紕漏。

小國面對像中國這種外強中乾的專制政體，有充分的靈活度，可不是只有挨扁的份。看看習近平稱帝之後的中國政府預算，二○一八年的公共安全支出，也就是維穩經費，換算約一．二四兆人民幣，超過國防支出一．○二兆；二○一九年的公共安全支出進一步上升到一．三九兆，同樣超過軍費預算一．一九兆，這說明了什麼？這暴露了中國真正的敵人在內部，遠大於外部。如此脆弱治理的國家，受得了外面「反制其人」的搔弄嗎？以台灣在科技等各方面的穿透能量，可不是省油的燈，以中國的防衛戰線拉得這麼長，不能顛覆，至少可以讓他們吃不完兜著走。

四月底已屆，大家都在忙選舉，這一塊如果不亡羊補牢，誰能保證腹背受敵不會再來一次？

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