時力提修廣電三法 嚴禁拿中方利益經營媒體

2019-04-30

〔記者陳鈺馥、蕭玗欣／台北報導〕中國意圖武力併吞、侵略我國，為遏制「紅色媒體」在台充當中國傳聲筒，危害台灣民主自由憲政秩序，時代力量提案修正「廣電三法」，立法禁止「從威脅我國憲政體制存立的敵對國家或團體，收受一定財產上利益的企業或個人，在我國經營、控制廣電媒體」。

對此，國家通訊傳播委員會發言人翁柏宗表示，尚未看到完整提案文字，但尊重立委提案權，對特定媒體所屬集團遭指收受中國政府資金補助一事，正在了解事實當中。

「修法拒絕紅色媒體！」時代力量立委黃國昌表示，媒體具有高度公共性、廣泛影響性，以及對維護民主憲政體制的重要性，在政策上與規範上，實無理由容忍特定財團，一方面從威脅摧毀台灣民主憲政體制的敵國，收受高額財產利益補助，一方面卻可以在我國境內，掌握包括無線電視、廣播在內的媒體公共資源。黃國昌強調，面對如此嚴重的國安問題與境內外聯手威脅，現行法規卻無任何規範，所以他擬具「廣播電視法」、「衛星廣播電視法」及「有線廣播電視法」三部修正草案，立法禁止收受威脅我國憲政體制存立的敵對國家或團體，一定財產以上利益的企業或個人，在我國直接、間接經營，或控制衛星廣播電視事業；至於具體提案內容，時力黨團將於今天正式對外公布。

對此，立院民進黨團書記長鄭運鵬認為，修「廣電三法」技術上不容易處理現在媒體環境，因為廣播、電視慢慢被網路媒體取代，應該要在「數位通訊傳播法」處理對中國依賴的內容。

鄭建議，可針對新聞實質內容進行約束，明顯是假新聞、假消息的，直接祭出他律處分，比定義「紅色媒體」資金來源容易。

國民黨立委曾銘宗指出，「收受一定財產上利益」是指多少？多少比例算合理？立法禁止的是母公司、子公司或分公司也要訂明白，不要內容修得不清不楚。立院親民黨團幹事長陳怡潔則說，立法不應針對特定對象，應該一體適用，而非以意識形態的框架，製造兩岸間更多對立。

中正大學傳播學系副教授管中祥表示，若有特定團體透過資金操作媒體，應從立法角度管理外資投資，尤其是有敵意或可能有政治意圖的國家。

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