防中方「無間道」潛伏 情報徵才 提前安全檢測

2019-04-30

〔記者黃欣柏、謝君臨、涂鉅旻／台北報導〕有鑑於中共對我統戰無所不用其極，除了延宕已久的「刑法」、「國家機密保護法」等國安法規的修正重啟進度，民進黨立委羅致政近日也另提出「國家情報工作法部分條文修正草案」，從制度上增設防線，嚴防情報機關被中方以「無間道」手法滲透，草案已於三月十五日經立法院院會付委審查。

據了解，修正草案包含「加重刑責」與「預先防範」兩大重點。「加重刑責」部分，修正條文中雖未直接調整現行法規對洩密、間諜行為的刑責，但對於洩漏情報相關機密給外國、境外敵對勢力且「退離職未滿一年」的情報人員新增了加重條款，明定退離職未滿一年者犯罪，將加重其刑二分之一。

離退未滿一年觸法 加重其刑二分之一

至於「預先防範」部分，則是調整現行情報機關人員的「安全檢測」機制。目前國人報考情報機關，在榜示錄取後就必須進行「安全檢測」（測謊）以確認忠誠度，檢測未通過者將無法錄用。而修正條文則是將檢測時間點從「榜示錄取後」提前至「通過第一試」，意即在人員受訓前就先進行檢測。

羅致政解釋，如果等到訓練結束、榜示錄取後才進行檢測，政府可能會白白浪費訓練資源；提早至第一試後測謊，將可以避免這種情形，且新人在訓練階段就會接觸同梯人員甚至現役情報人員，若能提前檢測，也能避免間諜透過受訓機會刺探我國情報機密。

據透露，將檢測機制往前提，有助於相關訓練內容不被有心人士窺探，進而保障我國國安訓練能量。

據了解，參加國安、情報者都會經過「安全檢測」，釐清其家世背景、有無親屬在中國經商等；而來自不同體系的檢測流程不盡相同，例如軍、警校生可能在學校時期就受測過，但如透過國考加入國安體系者，會在受訓時進行較完整測驗。另外，相關單位會透過「家訪」，和受測者的親屬聯繫，了解更多細節。

相關人員受「忠誠儀測」時，身上都會「綁線」測量生理反應，並從一些簡單的問題開始問話，判別受測者問題回答真偽。但為避免施測誤差，施測者都會詳述各項問題的名詞定義，不會造成受測者的誤會，避免部分人士因測試誤差，資格受影響。

羅致政強調，在中共逐步加強統戰力道之下，情報工作的保護已是國安問題，將把「國家情報工作法」的修法列為本會期優先事項，積極向委員會召集委員爭取排審。

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