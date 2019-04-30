國際紛立法反中滲透 立委推反統戰法保台

2019-04-30

〔記者黃欣柏、謝君臨／台北報導〕近來不少國家均提出法案防堵中國對其政經系統的滲透，反觀最直接受到中國統戰侵略的台灣，至今卻仍缺乏完整的反統戰、反滲透法案。對此，李俊俋、賴瑞隆等民進黨立委近日均公開力倡立法，李俊俋更預告將以美國反滲透法案為基礎研擬「反統戰法」，全力反制媒體、商業等新型統戰模式。

借鏡美國「反滲透法案」

事實上，過去許多政治人物及民間團體，都曾呼籲推動相關立法，但至今仍然「只聞樓梯響」，沒有具體版本送進立法院審議。唯一較有雛形的相關草案，當屬由法務部調查局負責草擬的「保防工作法草案」，但因草案賦予「保防員」極大的調查權，引發人權疑慮，最後遭行政院退回。

近來由於美國、歐盟、澳洲等國家或組織陸續推出反滲透法案，國內面臨統戰威脅也愈趨嚴峻，研擬相關法案聲浪再度浮上檯面。成功大學「零貳社」、台灣南社等十多個學生組織與本土社團，日前更宣布組成「護台防中立法行動小組」，研擬屬於我國的「反統戰法」。

鎖定媒體、商業新統戰模式

預告將提出「反統戰法」草案的李俊俋表示，雖然具體法條還在研議，但大致上會以美國反滲透法案為依歸，條文主要會針對媒體、商業等較新的統戰模式設計，並以偏向「概念性」的方式制定，同時排除「災害防救法」等現行法規已規範的部分。

至於「護台防中立法行動小組」正在草擬的版本，則以澳洲去年中制定的「反外國勢力干預法」為參考對象，主要針對「假新聞」、「間諜活動」與「中共在台代理人」三大統戰方向著手。

根據「護台防中立法行動小組」草擬之立法綱要，防堵「假新聞」的範圍，將包含所有資訊戰及心理戰相關情況；「間諜活動」不僅指軍事間諜，而是包含商業科技間諜；「中共在台代理人」則分兩大部分，包括揭露、阻斷中國用以滲透台灣的各種資金金流，及對中資挹注的媒體機構進行一定程度的新聞自由限制。

兩年前曾負責研擬民進黨版「反滲透法草案」的立委羅致政坦言，立法沒有進度，是因當時國內共識還不足，但民進黨並未改變推動立法的立場，如果現在整個社會氛圍能夠形成，隨時都可以啟動立法。

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