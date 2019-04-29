訪北京曾談台灣議題 美參議員 譴責破壞現狀企圖

2019-04-29

訪台重申台美恆久夥伴關係

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕美國參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及何珊（Maggie Hassan, D-NH）結束中國訪問後現正訪台。昆斯昨表示，此行目的是強調維持現狀與台美關係的重要性，譴責並防止破壞現狀的企圖，在北京時也談及此議題；何珊則說，美國對人權、智財權與南海等議題的關切是跨黨派的，「我們不會畏懼，且會起身捍衛。」

昆斯及何珊率團訪問東亞，在結束東京、首爾、北京與杭州行程後，最後一站訪問台灣，兩人昨天在外交部召開記者會。

昆斯致詞時表明，此行訪台目的在於重申台美恆久夥伴關係，美國根據「一中政策」與「台灣關係法」，持續深化兩邊關係。昆斯強調，此行無意引起政治新聞、改變台海現狀、也非鼓勵台獨等政治主張，而是重申台美關係重要性和參訪ＡＩＴ新館。

媒體問及訪中時有無談及台灣議題？昆斯回答時再次強調維持現狀的重要性，譴責並防止任何透過壓迫或挑戰，試圖破壞現狀的企圖，並表示「在北京時針對這個議題確實有諸多討論」。

不畏懼向中反映人權問題

何珊則在稍後提問中說，此次東亞行旨在強調美國對許多議題的關切是跨黨派的，例如要確保中國政府了解，包括美中貿易間的保護智慧財產權、禁止商業機密盜竊、資訊安全等議題，都是國內跨黨派支持的議題。

何珊強調，美國雖追尋和中國維繫長久且具建設性的關係，但對於所關切的議題，「我們不會畏懼，且會起身捍衛」，例如人權、智財權、南海中的軍事擴張與鴉片類藥物氾濫等議題，同時也希望日本、韓國和台灣了解美國對民主機制以及雙方關係的信心。

另，昆斯與正角逐美國民主黨總統提名的前副總統拜登熟識，對此，昆斯回應，拜登資歷非常深厚，也曾訪問台灣、認識各界朋友。昆斯說，拜登非常了解和各國朋友面對面交流與實地參訪的價值，他會建議拜登多多到東亞區域走訪。

蔡英文總統昨也在總統府接見昆斯及何珊兩位參議員。蔡總統特別感謝昆斯與兩黨參議員共同提出二○一九年「台灣保證法草案」，該案支持台灣國際參與及洽簽台美雙邊貿易協定，並強調台灣是自由開放印太地區的重要一環，邀請台灣參與軍事演習。蔡總統感謝美國政府持續協助台灣強化自我防衛能力，也表示相信台美能夠繼續加強夥伴關係，一起成為區域與世界上的良善力量。

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