一週大事（4月21日至27日）

2019-04-28

國內：

●行政院長蘇貞昌廿一日宣布核定雙北捷運環狀線第二階段北環、南環共一三七七億元經費，希望交通部、雙北合作，力拚年底動工。

●內政部廿五日向行政院會報告「危險老舊建物耐震相關執行成果」，為鼓勵民眾申請初評，補助將由目前每件六千到八千元，提高為一萬兩千到一萬五千元。

●立法院會廿六日三讀通過「勞退條例修正案」，勞工自提退休金到個人專戶，可不計入所得課稅；雇主積欠退休金和資遣費罰責提高，最重可罰一五○萬元。

國外：

●烏克蘭廿一日舉行總統大選決選，四十一歲喜劇演員澤倫斯基以壓倒性的得票率，擊敗五十三歲現任總統波洛申科，成為烏克蘭首位「政治素人」總統。

●斯里蘭卡在廿一日復活節發生連環炸彈攻擊，當局表示已造成二五三人死亡，並點名當地激進組織 「國家神教團」涉嫌攻擊，伊斯蘭國廿三日宣稱犯案。

●俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩廿五日在海參崴舉行首次高峰會，俄國未承諾經濟援助，金正恩提前返回平壤，被認為是對峰會結果不滿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/